Urto tra treni: Bonelli (Avs), incidente ennesimo segnale di debolezza strutturale

- “L'incidente avvenuto ieri sera lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini rappresenta un drammatico segno della debolezza strutturale della nostra rete ferroviaria. Tale incidente non può essere visto come un evento isolato, ma come una diretta conseguenza dell'inerzia e assenza di investimenti nella sicurezza ferroviaria. Mentre continuiamo a constatare la fragilità della nostra rete ferroviaria, Salvini preferisce sprecare miliardi di euro su progetti come il Ponte sullo Stretto, trascurando il fondamentale bisogno di investire nella manutenzione e nel potenziamento dei servizi di trasporto pubblico”. Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: “In un Paese consapevole delle reali esigenze dei suoi cittadini, la sicurezza e l'efficienza dei trasporti pubblici dovrebbero essere al centro delle priorità ministeriali. La struttura ferroviaria italiana è da tempo conosciuta per la sua fragilità, e l'incidente recente è un chiaro richiamo alla necessità di investire in manutenzione per garantire la sicurezza dei passeggeri e la continuità del servizio ferroviario. Non possiamo permetterci di trascurare la sicurezza e l'efficienza dei trasporti pubblici per progetti che trascurano le reali necessità dei cittadini. Il ministro Salvini invece di occuparsi del ponte sullo Stretto di Messina, si dovrebbe occupare di far funzionare le ferrovie e i treni regionali”. (Com)