Milano: Sala, a Meloni chiederemo più attenzione e condivisione

- La premier Giorgia Meloni a gennaio dovrebbe tornare a Milano e incontrare il sindaco Giuseppe Sala. "Noi cerchiamo di innovare da tanti punti di vista, come ad esempio il trasporto pubblico locale: quello che chiederemo quindi è attenzione e condivisione rispetto al bene che possiamo fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'incontro "Il Patto per il Lavoro di Milano nel Ventennale della Legge Biagi", in corso a Palazzo Reale. "Vorrei spiegarle - ha proseguito il sindaco - cosa stiamo facendo perché nel percorso che facciamo c’è una nostra impostazione politica che non necessariamente collima con le priorità del governo, ma che porta tanto contributo non solo economico al nostro Paese". Ad esempio, ha concluso Sala, "abbiamo delle municipalizzate che, come si può vedere, si sforzano di crescere e di portare anche la loro competenza fino all’estero. Questo credo che vada valorizzato e che possa essere un bene anche per il Paese". (Rem)