Ucraina: Kuleba, conseguenze devastanti se Consiglio Ue non apre colloqui adesione

- Se il prossimo Consiglio europeo non avvierà i colloqui di adesione con l'Ucraina sarà devastante. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parlando in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Alcune settimane fa, la Commissione europea ha redatto un rapporto in cui raccomandava al Consiglio europeo di aprire i colloqui di adesione con l'Ucraina e chiedeva all'Ucraina di adottare entro marzo quattro leggi e di mostrare progressi nella lotta alla corruzione. Vengo a Bruxelles con risultati molto specifici. Delle quattro leggi che la Commissione ha chiesto all'Ucraina di introdurre entro marzo, tre sono state adottate dal Parlamento e firmate dal presidente", ha detto Kuleba. "Queste tre sono le più importanti: riguardano il procuratore speciale anti-corruzione, l'ufficio nazionale anti-corruzione e l'uso delle lingue delle minoranze nazionali. Questo atto legislativo porta la legislazione nazionale dell'Ucraina in linea con le varie raccomandazioni della Commissione, il che deve eliminare le preoccupazioni costantemente espresse dall'Ungheria nel corso delle discussioni", ha aggiunto il ministro ucraino. (segue) (Beb)