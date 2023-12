Ucraina: Kuleba, conseguenze devastanti se Consiglio Ue non apre colloqui adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quarto atto legislativo, la legge sul lobbying, è stata calendarizzata in Parlamento e sarà anch'essa adottata. L'Ucraina continua a dimostrare progressi nella lotta alla corruzione", ha aggiunto Kuleba. "Sono venuto qui con il chiaro messaggio dell'impegno dell'Ucraina a svolgere i propri compiti, ad avviare i colloqui di adesione e a procedere verso l'adesione all'Ue. In cambio, nello spirito del partenariato, della reciprocità e del mutuo interesse, ci aspettiamo che l'Unione europea prenda una decisione di apprezzamento dello sforzo compiuto dall'Ucraina e conceda al mio Paese l'apertura dei negoziati di adesione", ha dichiarato il ministro ucraino. L'imminente Consiglio europeo, ha poi specificato Kuleba, "dovrà prendere una decisione importante, la madre di tutte le decisioni, quella sull'apertura dei colloqui di adesione". "Non riesco a immaginare le conseguenze devastanti che si verificheranno se il Consiglio non prenderà questa decisione, non solo riguardo all'Ucraina, ma in senso più ampio sulla questione dell'allargamento nel suo complesso. Abbiamo fatto i nostri compiti. Ci aspettiamo che l'Unione europea faccia i suoi compiti", ha concluso Kuleba. (Beb)