Sanità: Schillaci, troppe differenze tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salute non è da intendersi “solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicofisico”, ma “ci sono troppe differenze tra Nord e Sud, e un divario tra le eccellenze e le strutture dove regnano gli sprechi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo all'evento dal titolo “La sanità del futuro. Un bene indivisibile da Nord a Sud”. “Tra le nostre priorità ci sono i cittadini, a cui dobbiamo garantire un servizio pubblico efficiente - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Abbiamo di fronte a noi divere sfide complesse, che richiedono uno sforzo comune per la sanità del futuro, che deve essere un bene indivisibile da Nord a Sud. Abbiamo a cuore anche il tema delicato della salute mentale”. (Rin)