FI: Zangrillo, auguri di buon lavoro a Cannizzaro

- "Auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, nuovo coordinatore regionale della Calabria. Forza Italia esprime una classe dirigente fortemente connessa al territorio e Francesco è un esempio emblematico di una politica fatta di capacità di ascolto e risolutezza. Un’ottima notizia per il nostro partito e per quell’importante regione del Sud!”. Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, senatore di Forza Italia e coordinatore azzurro in Piemonte. (Rin)