Incendio ospedale Tivoli: direttore Asl Roma 5, allestito un punto di primo soccorso

- Il presidio di primo soccorso "è in corso di allestimento e aprirà tra qualche minuto. In realtà abbiamo assistito già un primo paziente". Lo ha detto Giorgio Santonocito, direttore generale della Asl Roma 5 uscendo, questa mattina dal plesso ospedaliero San Giovanni Evangelista di Tivoli dove, nella notte tra venerdì e sabato, si è scatenato un violento incendio che ha causato la morte di tre persone. "Si tratta - ha aggiunto - di un primo soccorso e non di un pronto soccorso, che ha bisogno di un ospedale alle spalle ma il nostro ospedale è del tutto inagibile. Abbiamo messo un centro mobile di rianimazione, un'ambulanza medicalizzata con anestesista a bordo, che serve agli accessi diretti, che vengono trasferiti nei centri più opportuni. Tutti i pazienti sono stati dirottati negli altri ospedali". Santonocito ha anche fatto sapere che stanno tentando di riattivare faticosamente tutto perché manca la base ammiraglia, ovvero l'ospedale di Tivoli. "Speriamo che i vigili del fuoco possano ridarci quanto prima la quota non sequestrata per riattivare quanto prima una serie di servizi", ha concluso. (Rer)