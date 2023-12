Violenza donne: report Polizia, nel 2021-2022 incremento ammonimenti e allontanamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel biennio 2021 - 2022 sia le due tipologie di ammonimento (ammonimento per stalking ed ammonimento per violenza domestica), che i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare registrano un incremento. E' quanto si legge nel report "Il punto-Il pregiudizio e la violenza contro le donne", a cura del Servizio analisi criminale della Polizia di Stato. Anche per quanto attiene i periodi gennaio - settembre 2022/2023, si rileva un incremento nell’irrogazione delle due tipologie di ammonimento: in particolare, gli ammonimenti del Questore per stalking passano da 1.136 a 1.325 (+17 per cento), mentre quelli per violenza domestica da 1.431 arrivano a 1.908 (+33 per cento). I provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, di contro, fanno registrare un decremento del 17 per cento, passando da 285 a 236.(Rin)