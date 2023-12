Università: Statale di Mila la Rete 5g anche per robot, droni o veicoli autonomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le infrastrutture innovative non devono più collegare solo telefoni, ma una serie di nuovi dispositivi che chiedono continuamente punti di accesso alla rete per poter funzionare" spiega Marco Anisetti. "Punti di accesso che devono essere garantiti nel più breve tempo possibile: se pensiamo ad esempio alla chirurgia robotica, nel momento stesso in cui il chirurgo muove da remoto la mano, il robot che opera sul paziente deve essere in grado di replicare senza soluzione di continuità il movimento da remoto del chirurgo". I punti di accesso, posti sull'edge (ovvero "al bordo della rete"), incorporano inoltre servizi essenziali per il funzionamento corretto dei dispositivi che li utilizzano, come il pre-trattamento dei dati da trasmettere, l'anonimizzazione, il mantenimento della privacy, e la protezione da attacchi cibernetici. "La difficoltà è mettere la rete 5G in grado di creare e posizionare autonomamente i punti d'accesso seguendo gli spostamenti dei dispositivi che devono servirsene: proprio per questo stiamo lavorando a una rete multistrato a gestione autonoma (autonomous network with multi-layer intent-based operation), basata su meccanismi di intelligenza artificiale, capace di gestire i conflitti che possono manifestarsi tra le richieste sottoposte alla rete, da dispositivi diversi, creando una modalità che aiuti la rete a conciliarli tenendo conto dell'urgenza di richiesta associata alle domande dei vari dispositivi", conclude Ernesto Damiani. Il progetto IDAN ha visto la concretizzazione di parte delle soluzioni sviluppate nello Spoke 2 di MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action, un Ecosistema dell'Innovazione finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, Missione 4, componente 2, investimento 1.5). Lo Spoke 2 – Big Data e Open Data per le scienze della vita - lavora allo sviluppo di tecnologie e processi per il trattamento di grandi quantità di dati sanitari e delle Scienze della Vita per il benessere e la salute della cittadinanza ed è coordinato dal professor Ernesto Damiani e dal professor Gian Vincenzo Zuccotti. (Com)