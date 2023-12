Piemonte: due bandi per aziende e prodotti agricoli da 50 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Region Piemonte ha pubblicato i bandi regionale per l'assegnazione di 30 milioni di euro per la commercializzazione di prodotti agricoli e 20 milioni di euro per il miglioramento delle aziende agricole del territorio. "La filiera agroindustriale piemontese può contare su finanziamenti significativi per interventi che migliorano la produttività delle imprese - ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo Marco Protopapa - e rendono più competitivi i nostri prodotti agroalimentari sui mercati", ha concluso. (Rpi)