Africa orientale: prosegue missione inviato Usa Hammer a Gibuti, in Qatar ed Etiopia

- Prosegue la missione che l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa, Mike Hammer, sta effettuando a Gibuti, in Qatar e in Etiopia fino al prossimo 17 dicembre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota. Il diplomatico è stato a Gibuti, dove ha incontrato i rappresentanti del governo e preso parte al 41mo summit straordinario dell’Assemblea dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per il Sudan. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di lavorare per garantire una soluzione pacifica al conflitto in corso nel Paese, promuovendo una transizione di potere democratica e la consegna di aiuti umanitari alla popolazione. L’ambasciatore Hammer andrà quindi a Doha, dove incontrerà i rappresentanti del governo per discutere la situazione in Sudan e il lavoro da portare avanti per promuovere la stabilità nella regione del Corno d’Africa. L’inviato Usa, infine, andrà in Etiopia per incontrare alcuni funzionari dell’Unione africana. (Was)