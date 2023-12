Ucraina: Kuleba, parlerò con ministro Esteri ungherese per la prima volta da inizio guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmyrtro Kuleba, avrà un incontro con il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto, al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. Lo ha detto lo stesso Kuleba in un punto stampa al suo arrivo alla riunione di Bruxelles. "Sarà il nostro primo incontro di persona dall'inizio dell'invasione su larga scala e credo che questo fatto parli da solo. Mentre continuiamo il dialogo, parliamo con l'Ungheria. L'Ucraina ha cambiato la sua legislazione sull'istruzione e sull'uso della lingua delle minoranze nazionali come l'Ungheria voleva che fosse cambiata. E di questo si deve tenere conto", ha dichiarato Kuleba. "Stiamo lavorando, non solo noi, ma anche altri Stati membri, per convincere l'Ungheria. È molto difficile capire da dove provengano le argomentazioni ungheresi contro l'apertura dei colloqui" di adesione dell'Ucraina all'Ue, ha aggiunto il ministro degli Esteri. "Nell’ambito delle minoranze nazionali, abbiamo fatto ciò che l'Ungheria voleva. Mi risulta che anche la Commissione sia impegnata con l'Ungheria sulla propria agenda. Quindi, se tutti abbiamo fatto la nostra parte di compiti, cosa non va per Budapest? Perché si oppongono ancora a questa decisione?", ha poi concluso Kuleba. (Beb)