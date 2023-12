Cina: produzione di grano aumentata dell’1,3 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di grano della Cina è aumentata dell’1,3 per cento su anno a dicembre, attestandosi a 695,41 milioni di tonnellate. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). In particolare, la produzione di mais è aumentata del 4,2 per cento anno su anno, mentre quella di riso e grano è diminuita rispettivamente di 0,9 e 0,8 punti percentuali. Nonostante gli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il Paese durante l’anno, sono stati seminati 119 milioni di ettari di cereali, in aumento dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente. (Cip)