Cina-Arabia Saudita: ministro Commercio Wang, più cooperazione su energia e investimenti

- La Cina vuole espandere la cooperazione con l’Arabia Saudita nel campo degli investimenti, del commercio, della tecnologia, delle infrastrutture e dell’energia. È quanto emerso al termine del colloquio avuto ieri a Pechino dal ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, e dal ministro per gli Investimenti saudita, Khalid Al-Falih. Nel confronto con il rappresentante saudita, Wang si è soffermato sulla cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), affermando che il suo Paese continuerà a promuovere gli investimenti nel progetto e l’iniziativa “Vision 2030” elaborata da Riad. A Pechino, Al-Falih ha incontrato anche il ministro dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione, Jin Zhuanglong, che si è detto pronto a rafforzare gli scambi nell’industria fotovoltaica, in quella aerospaziale e in quella dei veicoli a nuova energia. (Cip)