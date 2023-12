Cina: premier Li, pronti ad espandere iniziative di volontariato con Lions Club International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica di rafforzare la collaborazione con il Lions Club International, organizzazione con sede negli Stati Uniti che porta avanti molteplici cause di volontariato a livello globale, per contribuire al progresso e alla pace. Lo ha detto ieri il primo ministro cinese, Li Qiang, nell'incontro tenuto a Pechino con la presidente dell’organizzazione, Patti Hill. Evidenziando la “grande importanza” attribuita dal governo cinese alle iniziative di beneficenza e di assistenza pubblica, il premier cinese ha auspicato ulteriori scambi tra le associazioni nazionali, tra cui la Federazione cinese per le persone con disabilità, e il Lions Club International. (Cip)