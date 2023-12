Mar Cinese Meridionale: Cina avverte Filippine, nostra sovranità non deve essere violata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera della Cina ha invitato le Filippine a non violare la sovranità di Pechino nel Mar Cinese Meridionale con sortite nelle sue acque territoriali. In una conferenza stampa convocata ieri, il portavoce della Guardia costiera cinese Gan Yu ha così commentato l’incidente avvenuto il 9 dicembre al largo della secca di Scarborough, la cui sovranità è rivendicata da Cina, Taiwan e Filippine. A quanto riferito da Gan, le motovedette cinesi hanno allontanato tre navi dell’Ufficio per la pesca e le risorse acquatiche delle Filippine al largo dell’atollo. Manila, da parte sua, ha censurato l’uso di cannoni ad acqua contro le sue navi, impegnate nel rifornimento di carburante e cibo per una flotta di pescherecci. (Cip)