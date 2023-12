Medio Oriente: ambasciatore russo in Israele, speriamo di concludere evacuazione a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia spera di completare l'evacuazione dei connazionali dalla Striscia di Gaza nei prossimi giorni. Lo ha detto all'emittente televisiva russa “Rossija 24” l'ambasciatore russo in Israele, Anatolij Viktorov. "Continuiamo a lavorare (...) Speriamo che a breve l'evacuazione di massa dalla Striscia di Gaza sia completata", ha affermato il diplomatico. Viktorov ha aggiunto che ci sono ancora diversi cittadini russi scomparsi sul territorio della Striscia di Gaza, assicurando che la Russia continua le ricerche nonostante il conflitto. L'ambasciatore russo ha aggiunto che sin dall'inizio della guerra ha sostenuto l'immediata liberazione di tutti i detenuti a Gaza e ha ribadito la disponibilità a evacuare non solo i russi, ma anche i cittadini di altri Stati. Secondo il ministero delle Situazioni di emergenza russo, in totale più di mille persone sono state evacuate dalla zona di conflitto, tra cui oltre 420 bambini. (Rum)