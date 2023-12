Usa-Cina: Xinjiang, Washington sanziona due funzionari per violazione dei diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sanzionato altri due funzionari della Cina con l’accusa di avere contribuito alle violazioni dei diritti umani delle minoranze etniche nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang. A quanto si apprende da una nota diramata dall’ufficio per il controllo degli asset all’estero del dipartimento del Tesoro, le sanzioni si applicano a Gao Qi, ex capo della polizia nella prefettura autonoma kazakha di Ili, nello Xinjiang settentrionale, e Hu Lianhe, funzionario del dipartimento del lavoro del Fronte unito responsabile di garantire la stabilità sociale nella regione. A Gao e Hu è stato interdetto l’accesso agli Usa. I loro asset nel Paese sono stati congelati. (Was)