Ucraina: Marina militare britannica dona a Kiev navi cacciamine con sonar ad alta definizione

- Il Regno Unito ha donato navi cacciamine della Marina militare all'Ucraina per sostenere le operazioni di Kiev nel Mar Nero. A riportare la notizia il quotidiano "The Telegraph". Le due navi britanniche che utilizzano sonar ad alta definizione saranno trasferite alla Marina ucraina, che a sua volta dovrebbe modificarle per utilizzare droni sottomarini. Oltre alle operazioni antimine, i droni sottomarini dell'Ucraina potrebbero essere utilizzati per sorvegliare i porti strategici e le rotte sottomarine della Russia. Grant Shapps, il ministro della Difesa britannico, ha affermato che contrastare la minaccia delle mine marine russe aiuterà a ripristinare le esportazioni di grano e altre forniture essenziali per l'economia del Paese devastato dalla guerra. "Questi cacciamine forniranno capacità vitali all'Ucraina che contribuiranno a salvare vite umane in mare e ad aprire rotte di esportazione vitali, che sono state gravemente limitate da quando Putin ha lanciato la sua invasione illegale su vasta scala", ha dichiarato Shapps. (Rel)