Taiwan: presidenziali, candidato Kuomintang vuole ricostruire relazioni con la Cina

- Hou Yu-ih, candidato presidenziale del partito del Kuomintang (Kmt) all’opposizione a Taiwan, vuole ricostruire le relazioni con la Cina partendo dal rilancio degli scambi nei campi dell’economia, dell’istruzione, della cultura e della religione. Attualmente, Hou è il secondo favorito alla corsa elettorale del prossimo 13 gennaio con il 29 per cento dei voti. Continua a dominare i sondaggi Lai Ching-te, candidato del partito progressista democratico (Ddp, al governo) con circa il 33 per cento delle preferenze. Chiude la classifica Ko Wen-je, leader e candidato presidenziale del Nuovo partito popolare (Tpp) con circa il 17 per cento dei consensi. (Res)