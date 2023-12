Spagna: Telefonica e sindacati riprendono negoziati su piano licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica e i sindacati riprendono oggi i negoziati sul piano di licenziamenti che la società ha proposto per far fronte all'eccedenza di 5.124 dipendenti in tutto il Paese. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il piano riguarderà tutti i dipendenti nati nel 1968 e e con un'anzianità minima di 15 anni. Per quanto riguarda il calendario, Telefonica ha dichiarato che probabilmente sarà ritardato fino al 2026, ma i sindacati ritengono che dovrebbe essere completato al più tardi entro il 31 dicembre 2024. Le trattative si svolgono su tre tavoli di negoziazione, in ciascuna delle tre filiali interessate dall'adeguamento: Telefonica Spagna, Telefonica Moviles e Telefonica Soluciones. (Spm)