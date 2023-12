Medio Oriente: Italia, Francia e Germania chiedono a Borrel sanzioni Ue contro Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania - Antonio Tajani, Catherine Colonna e Annalena Baerbock - dopo il documento comune su Hamas hanno firmato una lettera congiunta indirizzata all'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell per sostenere la sua proposta di creare un regime sanzionatorio contro i dirigenti del movimento islamista palestinese in solidarietà a Israele e per contrastare le operazioni terroristiche del gruppo. In risposta agli attacchi di Hamas "è importante che l'Unione europea prenda tutte le misure necessarie contro" Hamas e i suoi militanti "attraverso un'azione concreta per evitare che simili atti avvengano nuovamente", si legge nella lettera. "Questo implica un impegno europeo più forte", continua il messaggio, dove si sottolinea l'importanza di eliminare le "infrastrutture di Hamas" e il suo "sostegno finanziario", "isolando e delegittimizzando a livello internazionale" il movimento. "In linea con le azioni proposte nel documento informale presentato da Germania, Francia e Italia a novembre al Consiglio degli Affari Esteri, esprimiamo il nostro pieno supporto alla proposta del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) a creare un regime di sanzioni ad hoc contro Hamas e i suoi sostenitori", si legge nella missiva. (Res)