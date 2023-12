Forza Italia: Tripodi, buon lavoro a Cannizzaro, prevale merito e radicamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli Esteri Maria Tripodi esprime "vive congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato da Antonio Tajani, nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria”. “Una nomina che – sottolinea Tripodi – mette al centro il merito, la coerenza politica e il radicamento territoriale. Oltre agli eccezionali risultati ottenuti in questi anni dal partito reggino che, sotto la sua guida, ha reso Reggio Calabria la provincia più azzurra d'Italia e Forza Italia approdo sicuro per centinaia di sindaci, amministratori”. “Sono certa che Francesco applicherà la stessa determinazione e la stessa passione anche su scala regionale, dove potenzieremo insieme al presidente Occhiuto un movimento che ogni giorno si dimostra sempre di più il centro di gravità della politica nazionale. A Francesco – conclude – vanno i più affettuosi auguri di buon lavoro”. (Rin)