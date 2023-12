Sardegna: Lancioni (Psd'Az), nell'Isola ospedali troppo vecchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospedali troppo vecchi. Un allarme drammatico, lanciato dal presidente dell’Ordine dei medici Filippo Anelli. Un fenomeno che riguarda anche la Sardegna, con criticità sul territorio che portano all’esodo dei medici. "Questo fatto il presidente della Regione Solinas lo ha segnalato anni fa, mettendo nero su bianco in una legge regionale l’impegno a realizzare un investimento epocale e senza precedenti per costruire 4 nuovi ospedali nell'isola con un finanziamento da 1 miliardo e mezzo di euro. E’ una conferma della nostra linea strategica, con la necessità di maggiori risorse per il settore sanitario, che soffre di gravi carenze strutturali – sottolinea il consigliere regionale Gianfranco Nanni Lancioni (Psd’Az) - Ospedali nuovi, con layout moderni, rappresenterebbero non solo un’opportunità di miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni sanitarie in favore dei cittadini, ma un fondamentale attrattore per il personale medico e sanitario in generale che avrebbe trovato nuovi stimoli ad operare in strutture all'avanguardia anche sotto il profilo tecnologico e degli strumenti operativi". (segue) (Rsc)