Sardegna: Lancioni (Psd'Az), nell'Isola ospedali troppo vecchi (2)

- Un valore aggiunto, quindi, per portare i camici bianchi a restare nell’Isola. "Una più razionale organizzazione degli spazi e degli impianti avrebbe garantito – spiega l’esponente sardista - più efficienza ed economicità gestionale con risparmi virtuosi fino al 30 per cento nei bilanci delle aziende da reinvestire in ulteriore qualità del servizio". Il primo da ricostruire sarebbe stato il più importante ospedale della Sardegna, il centro di riferimento ad alta specializzazione: l’ospedale Brotzu unitamente all'Oncologico. "Ed anche su questo quante sterili e strumentali polemiche si sono sprecate – conclude Lancioni - Oggi, dopo anni, anche a livello nazionale si certifica che quella indicata sarebbe stata la strada giusta. Abbiamo comunque il dovere di continuare nel solco tracciato, puntando a realizzare i nuovi presidi ospedalieri per i quali il presidente Solinas aveva già stanziato le risorse grazie al grande lavoro fatto sulle entrate. Si tratta di interventi che possono scongiurare la fuga dei medici dall’Isola e ridurre la sofferenza all’interno delle corsie" (Rsc)