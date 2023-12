Libia: gli ambasciatori dell’Ue sostengono il nuovo piano dell’Onu per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori degli Stati membri dell’Unione europea hanno tenuto ieri una serie di incontri a Tripoli con il capo del Consiglio presidenziale, Mohmmed Menfi, il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e con il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily. I colloqui sono stati organizzati dall’ambasciata di Spagna nel quadro della presidenza semestrale del Consiglio europeo. Il rappresentante dell’Unione europea in Libia, l’italiano Nicola Orlando, ha scritto sulla piattaforma X (ex Twitter) che gli ambasciatori hanno confermato il loro appoggio al lavoro delle Nazioni Unite per convocare i cinque principali soggetti istituzionali e coinvolgere le parti interessate nel percorso verso le elezioni; alla gestione delle frontiere e delle migrazioni efficace e basata sui diritti; a una piattaforma nazionale unificata per la ricostruzione e lo sviluppo post-alluvioni. Presente per l’Italia l’ambasciatore in Libia, Gianluca Alberini: “Abbiamo condiviso il forte sostegno dell’Unione europea all’iniziativa di Bathily per superare lo stallo del processo politico verso le elezioni in Libia”, ha detto il diplomatico Alberini, secondo quanto si legge in un messaggio su X dell’ambasciata d’Italia a Tripoli. (segue) (Res)