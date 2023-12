Libia: gli ambasciatori dell’Ue sostengono il nuovo piano dell’Onu per le elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio stampa del Gun, da parte sua, ha riferito che “gli ambasciatori di Spagna, Italia, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Malta, Finlandia, Romania, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Repubblica Ceca e Bulgaria, insieme all'ambasciatore dell'Unione Europea in Libia, hanno espresso la loro soddisfazione per il notevole miglioramento nella situazione di stabilità in Libia rispetto agli anni precedenti”. Secondo la piattaforma mediatica statale libica “Hakomitna” (“Il nostro governo”), Dabaiba ha affermato durante l’incontro che “l'obiettivo del governo è porre fine alle fasi transitorie nel Paese”, sottolineando che le autorità di Tripoli stanno “cercando di raggiungere i più alti livelli di protezione dei diritti umani in Libia”. Allo stesso tempo, il titolare dell’esecutivo libico riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto di “fermare l’aggressione contro i civili a Gaza” e di “intensificare gli sforzi per il cessate il fuoco” tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (segue) (Res)