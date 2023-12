Libia: gli ambasciatori dell’Ue sostengono il nuovo piano dell’Onu per le elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale, istituzione tripartita titolare della funzione di “Capo di Stato” (e quindi anche di comandante supremo delle Forze armate), ha confermato che “durante l'incontro si è discusso dell'iniziativa presentata dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), che rientra negli sforzi internazionali volti a tenere contemporaneamente le elezioni parlamentari e presidenziali al più presto possibile per porre fine a tutte le fasi transitorie e raggiungere la stabilità in tutto il Paese”. A tal riguardo, Menfi ha ribadito la disponibilità del Consiglio presidenziale “a svolgere un ruolo consensuale che consenta di realizzare progressi nel processo politico”. Si è discusso, inoltre, delle inondazioni della tempesta sub-tropicale “Daniel” dello scorso settembre e, in particolare, della necessità che la ricostruzione delle aree colpite nell'est del Paese “avvenga sotto la proprietà e la guida della Libia, in partenariato e beneficiando delle competenze tecniche internazionali”. (Res)