Romania: deficit commerciale in calo del 18,4 per cento nei primi dieci mesi dell'anno

- Il deficit della bilancia commerciale in Romania nei primi dieci mesi di quest'anno è stato di 23,2 miliardi di euro, inferiore del 18,4 per cento rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica di Bucarest con un comunicato. Il valore degli scambi commerciali all’interno dell’Unione europea nel periodo compreso tra l’1 gennaio al 31 ottobre è stato di 57,2 miliardi di euro per le esportazioni e di 74,6 miliardi di euro per le importazioni. Nello stesso periodo di tempo, il valore degli scambi commerciali extra Ue è stato di 21,5 miliardi di euro per le esportazioni e di 27,2 miliardi di euro per le importazioni. (Rob)