Editoria: Urso denuncia Report, “prosegue campagna persecutoria”

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha dato mandato ai suoi legali di “denunciare in ogni sede il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e gli autori del servizio in onda domenica 10 su Rai3, nonostante il ministro avesse già eccepito in data 5.12.2023 la assoluta falsità delle notizie riportate in merito alla asserita adesione a logge massoniche e l'intento gravemente diffamatorio”. Lo riferisce il ministero delle Imprese e del made in Italy in una nota, sottolineando che “Report prosegue così, in una campagna persecutoria, attivata subito dopo l'insediamento del governo, tesa evidentemente a inibire l'attività del ministro, facendo palesare chissà quali reconditi interessi e condizionamenti occulti che non hanno alcun fondamento nella realtà”. “Già in precedenti servizi erano emerse, infatti – prosegue la nota –, interviste manipolate e false, ricostruzioni arbitrarie e notizie del tutto infondate che i fatti hanno poi ampiamente smentito. Servizi che hanno costretto il ministro Urso ad adire già le vie legali, così come altre persone chiamate in causa anch'esse quali parti lese. Il ministro ha inoltre dato mandato di denunciare i signori Kitty Montemaggi e Gioele Magaldi per quanto affermato nel corso delle interviste riportate da Report e il dott. Luigi Bisignani per quanto scritto nel quotidiano Il Tempo nell'articolo uscito in contemporanea con il servizio di Report, domenica 10 dicembre, evidentemente frutto della medesima strategia”. (segue) (Rin)