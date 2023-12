Argentina: ministra Esteri, oggi la firma per entrare nell'Ocse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la stessa Mondino aveva anticipato che l'Argentina non sarebbe entrata a far parte dei Brics, il gruppo di paesi emergenti (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), così come annunciato dal governo precedente. 'ingresso nei Brics "non è mai stato approvato, non siamo mai entrati nei Brics. Non c'è mai stata una marcia indietro", ha detto Mondino a margine della 29ma conferenza annuale dell'Unione industriale argentina (Uia). Concetto ribadito in un sintetico messaggio pubblicato sul proprio profilo X: "Non entreremo nei Brics". L'Argentina era stata invitata a far parte del blocco - assieme a Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti -, al termine della riunione tenuta ad agosto. Un ingresso che si sarebbe dovuto concretizzare con l'anno nuovo. (Abu)