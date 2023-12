Spagna: sondaggio, il 22,4 per cento elettori socialisti cambierebbe voto alle urne rispetto a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22,4 per cento degli elettori del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), se si tornasse alle urne, cambierebbe il proprio voto rispetto a quello espresso alle elezioni generali del 23 luglio scorso. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo". Stando alla rilevazione, il partito del presidente del governo, Pedro Sanchez, raggruppa il maggior numero di elettori "pentiti" (1.750.000 milioni di persone), davanti al partito sovranista Vox (14,9 per cento), la piattaforma di sinistra Sumar della ministra del Lavoro Yolanda Diaz (12,6 per cento) e il Partito popolare (9 per cento). I socialisti che ora cambierebbero il loro voto sono concentrati soprattutto nella fascia di età tra i 18 ei 29 anni, mentre chi ha meno dubbi sulla propria decisione sono gli over 65. Dall'indagine, realizzata tra il 27 novembre e il primo dicembre su un campione di 1.784 interviste, emerge anche che quattro sostenitori del premier su dieci (il 39,4 per cento) ritengono che sarebbe stato meglio per il Paese ripetere le elezioni a gennaio invece di stipulare un patto con le formazioni indipendentiste. L'84,4 per cento degli intervistati, inoltre, ritiene che il governo di coalizione non durerà i quattro anni previsti. A questo riguardo, i più ottimisti in merito allo scenario che la legislatura possa concludersi normalmente sono quelli di Sumar (58,2 per cento), e Psoe (54,6 per cento), mentre sul fronte opposto ci sono quelli che sostengono il Pp (17,6 per cento) e Vox (30,2 per cento). (Spm)