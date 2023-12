Francia: direttore Sciences Po Parigi propone sua sospensione temporanea dopo accuse violenze coniugali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'università Sciences Po di Parigi, Michel Vicherat, ha proposto la sua sospensione temporanea dopo le accuse reciproche di violenza coniugale con sua moglie. "Ho proposto alla presidente della Fondazione nazionale delle scienze politiche, Laurence Bertrand Dorléac, di mettermi provvisoriamente in ritiro dalle mie funzioni secondo delle modalità, un calendario e una durata che spetta a lei decidere e che presenterà nelle differente istanze questa settimana", si legge in un messaggio riportato dai media francesi. Il 3 dicembre Vicherat e la moglie erano stati fermati per delle accuse reciproche di violenza coniugale per poi essere rimessi in libertà il giorno dopo. L'episodio aveva provocato forti proteste nell'università parigina, dove alcuni studenti hanno occupato l'istituto chiedendo le dimissioni del direttore. La Procura di Parigi ha chiesto l'apertura di un'inchiesta preliminare. (Frp)