Montagna: Coldiretti, ripresa turismo invernale nel 2023 vale 12 miliardi di euro

- La montagna copre oltre un terzo del territorio nazionale (35 per cento) e rappresenta un patrimonio unico dal punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale che va preservato dal rischio dell’abbandono e del degrado. Lo afferma la Coldiretti in occasione del ventennale della Giornata internazionale della montagna istituita dalle Nazioni Unite che si celebra l’11 dicembre in tutto il mondo per iniziativa delle Nazioni Unite dal 2003. Quest’anno si assiste ad una forte ripresa del turismo invernale che – sottolinea la Coldiretti – ha un valore stimato tra i 10 e i 12 miliardi di euro all’anno tra diretto, indotto e filiera. Si tratta di una ottima opportunità in vista del Natale – sottolinea la Coldiretti – con il turismo che interessa non solo le piste da sci ma per l’intero indotto delle vacanze in montagna, dall’attività dei rifugi alle malghe fino agli agriturismi Proprio dal lavoro di fine anno dipende, infatti, buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole con le attività di allevamento e coltivazione – precisa la Coldiretti – svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio. (segue) (Com)