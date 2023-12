Ucraina: ministro esteri Lituania, Ungheria è contro Europa e ciò che rappresenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria è contro l'Europa e tutto ciò che l'Europa rappresenta. Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles, parlando della posizione contraria espressa del governo di Budapest nel proseguire con gli aiuti a Kiev. "L'unico modo in cui posso leggere la posizione ungherese, non solo sull'Ucraina, ma su molte altre questioni, è che sono contro l'Europa e tutto ciò che l'Europa rappresenta", ha detto. "Penso che sia uno scontro di ideologie, tra coloro che vogliono che l'Europa sia forte e coloro che non vogliono affatto l'Unione europea. Se riusciamo a essere razionali e a trovare soluzioni razionali, chiamiamole pragmatiche, forse questo passaggio può essere risolto, altrimenti ci aspettano tempi bui", ha poi dichiarato. (Beb)