Ucraina: Lituania, discussioni su sostegno a Kiev crocevia per il futuro dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione relativa alla conferma del sostegno all’Ucraina al Consiglio Ue Affari esteri e al Consiglio europeo “è un crocevia fondamentale per il futuro dell'Unione europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Probabilmente è la prima volta che ci riuniamo per discutere dell'Ucraina testando i limiti della formula 'per tutto il tempo necessario'. Sono quasi due anni che promettiamo all'Ucraina di sostenerla e, in merito a questo, molti di noi si sono chiesti che cosa significasse, se fino alla vittoria ucraina, o fino al raggiungimento di qualche altro obiettivo strategico”, ha affermato Landsbergis. “Apparentemente significa che il tempo necessario è fino a quando riusciamo a trovare un accordo. E se non ci riusciamo, ovviamente le ripercussioni saranno enormi. Saranno regionali, ma potrei anche dire globali", ha aggiunto il ministro lituano. (segue) (Beb)