Ucraina: Lituania, discussioni su sostegno a Kiev crocevia per il futuro dell’Ue (2)

- Secondo Landsbergis, "questo è uno dei crocevia più importanti della nostra discussione sull'Ucraina, in cui dobbiamo prendere decisioni strategiche e impegnarci finalmente per la vittoria di Kiev”. “Se non lo facciamo, il prezzo sarà incredibilmente alto. Penso che sia uno scontro di ideologie, tra coloro che vogliono che l'Europa sia forte e coloro che non vogliono affatto l'Unione europea. Se riusciamo a essere razionali e a trovare soluzioni razionali, chiamiamole pragmatiche, forse questo passaggio può essere risolto, altrimenti ci aspettano tempi bui", ha poi aggiunto il ministro lituano. "Siamo in una situazione simile a quella vista con i vaccini per il Covid. Se ci dividiamo tra i 27, significa che Paesi come il mio, che sono ancora disposti ad aiutare l'Ucraina ma hanno una capacità limitata per farlo, non ne avranno la possibilità. Se ci dividiamo, saremo molto, molto più deboli. E in quel caso l'Ucraina non riceverà tutta l'assistenza che potrebbe ricevere", ha concluso Landsbergis. (Beb)