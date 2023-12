Libia: presidente Menfi riceve il comandate libico “ribelle” Juwaili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri a Tripoli un incontro rilevante per gli equilibri militari in Tripolitania, la regione della Libia occidentale. Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, in qualità di comandante supremo delle Forze armate, ha tenuto ricevuto nel suo ufficio il generale Muhammad al Haddad, capo di Stato maggiore fedele al Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, e il generale Osama Juwaili, comandante “ribelle” della regione militare occidentale e importante leader della città di Zintan. L'ufficio stampa del presidente del Consiglio presidenziale ha affermato che l'incontro “ha discusso una serie di dossier e argomenti relativi alle attività e ai compiti del Consiglio presidenziale Regione militare occidentale”, senza entrare nei dettagli. In precedenza, Menfi e Juwaili si erano incentrati separatamente. Durante quest’ultimo colloquio in particolare, Menfi ha sotto ha sottolineato “la sua volontà di rafforzare la stabilità attraverso il coordinamento continuo con il capo di Stato Maggiore, in conformità con le direttive e le istruzioni emanate al riguardo”. (segue) (Lit)