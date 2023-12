Libia: presidente Menfi riceve il comandate libico “ribelle” Juwaili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che Al Juwaili, ex direttore dell’intelligence militare della regione occidentale della Libia ed eroe della rivoluzione anti-Gheddafi del 2011, ha sostenuto il tentativo dell’ex premier del governo “orientale” libico non riconosciuto dalla Comunità internazionale, Fathi Bashagha, di entrare a Tripoli manu militari nell’agosto del 2022. Ex ministro della Difesa e influente personalità della città-Stato di Zintan, nella Libia occidentale, il generale Juwaili è ad oggi uno dei principali oppositori in Tripolitania del primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, e da tempo chiede che il potere venga trasferito a un esecutivo sostenuto dal parlamento che si riunisce nell’est del Paese. (Lit)