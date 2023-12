Spagna: leader Vox Abascal, ci sarà momento in cui popolo vorrà appendere Sanchez per i piedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader del partito sovranista Vox, Santiago Abascal, ci sarà "un momento" in Spagna in cui il popolo vorrà "appendere per i piedi" il presidente del governo, Pedro Sánchez, perché è una persona che ha "venduto i suoi principi e può fare qualsiasi cosa per restare al potere, anche calpestare le leggi o mettere a rischio l'unità nazionale". Abascal lo ha detto in un'intervista al quotidiano argentino "Clarin" in occasione della sua visita nel Paese per la cerimonia di insediamento del presidente Javier Milei. Per Abascal, il capo dell'esecutivo "non è astuto e abile come la gente" ma è un politico che "non ha scrupoli, che non ha principi" e, quindi, ha un "vantaggio competitivo rispetto ai politici onesti". "Ho dei limiti morali. Ho dei principi. Non posso venderli. Sanchez non ne ha", ha attaccato il presidente di Vox. Abascal ha poi lamentato l'opposizione "esitante" del Partito popolare (Pp) al leader socialista in quanto lo ha criticato ma, allo stesso tempo, gli ha "offerto la mano". Riguardo al risultato elettorale delle elezioni del 23 luglio scorso, Abascal ha ricordato di aver offerto i voti per l'investitura alle presidenza del leader popolare, Alberto Nunez Feijoo "in cambio di nulla". "Il Pp ha promosso falsi sondaggi che dicevano che era vicino alla maggioranza assoluta e che Vox non sarebbe stato necessario. E ci sono state molte persone che hanno deciso di non andare a votare", ha sottolineato Abascal.(Spm)