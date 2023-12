Ucraina: "Financial Times", dopo dichiarazioni Zaluzhny in Occidente ci si è chiesto se negoziati siano diventati una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La franchezza del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny sulla situazione al fronte ha sorpreso molti, e alcuni leader occidentali hanno addirittura interpellato Kiev per ricevere dei chiarimenti. È quanto riferisce una fonte anonima del quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui i leader occidentali si sono interrogati sulla possibilità che i negoziati fossero diventati una priorità per Kiev. "La franchezza di Zaluzhny ha sorpreso molti ucraini, e alcuni leader occidentali hanno persino chiamato le controparti di Kiev per chiedere cosa significassero tali dichiarazioni e se i negoziati (con la Russia) siano ora diventati una priorità", ha detto la fonte di Telegram. In precedenza, Zaluzhny, in un'intervista al settimanale britannico "The Economist", ha riconosciuto la situazione di stallo nel conflitto e affermato che "molto probabilmente non ci sarà una svolta di rilievo". Secondo Zaluzhny, in base alle previsioni “della Nato”, le Forze armate ucraine a questo punto avrebbero già dovuto “combattere la guerra” in Crimea. Successivamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha smentito tali dichiarazioni, affermando che la controffensiva ucraina non versa in “una situazione di stallo”. Le posizioni contrapposte espresse fa Zaluzhny e Zelensky hanno alimentato le indiscrezioni in merito a uno scontro sempre più acceso fra i due, determinato, a quanto si apprende, dal crescente sostegno popolare a favore del capo di Stato maggiore ucraino. (Rel)