Penisola coreana: Pyongyang condanna esercitazioni congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud

- La Corea del Nord ha condannato la Corea del Sud e gli Stati Uniti per aver organizzato nuove esercitazioni militari congiunte nella Penisola coreana, definendolo un atto provocatorio "futile" che non farà altro che “accelerare la distruzione” della Corea del Sud. Citando le esercitazioni militari congiunte che Seoul e Washington hanno condotto dalla fine di ottobre, il quotidiano ufficiale nordcoreano “Rodong Sinmun” ha accusato la Corea del Sud di agire sconsideratamente per innescare una guerra nella Penisola coreana. "Con gli Stati Uniti alle spalle, il governo fantoccio sta perseguendo l'ambizione di un'invasione del Nord e sta percorrendo la strada della contrapposizione e della guerra", accusa in un editoriale il quotidiano. La Corea del Nord ha a lungo condannato le esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington definendole prove generali per un'invasione. I due Paesi alleati, invece, hanno sempre sostenuto la natura difensiva delle manovre. Pyongyang ha annunciato il ripristino di tutte le misure militari interrotte nell'ambito di un accordo del 2018 per la riduzione delle tensioni militari tra le Coree, in segno di protesta per la sospensione parziale da parte di Seoul dell'accordo dopo il lancio del primo satellite spia militare nordcoreano.(Git)