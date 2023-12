Medio Oriente: “Nyt”, Netanyahu ha consentito per anni i finanziamenti del Qatar ad Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha consentito per anni i finanziamenti multimilionari destinati dal Qatar all’organizzazione islamista palestinese Hamas, sperando che il denaro potesse aiutare Hamas a mantenere l’ordine nella Striscia di Gaza e riducesse le pressioni politiche tese a creare uno Stato arabo palestinese. Lo scrive il quotidiano “New York Times” citando fonti anonime a conoscenza della questione. Secondo il quotidiano, soltanto pochi giorni prima dell’attacco sferrato da Hamas a Israele, il 7 ottobre scorso, il capo del Mossad, David Barnea, si era recato proprio in Qatar, chiarendo al governo di quel Paese che il premier Netanyahu era favorevole alla prosecuzione del sostegno finanziario di Doha ad Hamas. Per diversi anni il Qatar ha finanziato la Striscia di Gaza per scopi umanitari, fornendo milioni di dollari a copertura degli stipendi pubblici e per l’acquisto del carburante necessario a mantenere in funzione le centrali elettriche. Tuttavia, i funzionari dell’intelligence israeliana ritengono da tempo che i finanziamenti andassero anche ad Hamas, e ora credono che questo denaro abbia avuto un ruolo nel successo dell’attacco del 7 ottobre contro Israele. Secondo un alto diplomatico occidentale citato dal quotidiano, anche i governi occidentali sono da tempo giunti alla conclusione che Hamas abbia sfruttato il denaro proveniente dal Qatar per finanziare le proprie attività militari. (segue) (Was)