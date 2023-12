Medio Oriente: “Nyt”, Netanyahu ha consentito per anni i finanziamenti del Qatar ad Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Netanyahu, però, “non solo ha tollerato questi pagamenti, ma li ha anche incoraggiati": questa politica sarebbe stata parte di una “scommessa” del primo ministro israeliano, convinto che il flusso di denaro potesse mantenere la quiete a Gaza e permettere ad Hamas di reggere saldamente le redini del potere in quel territorio. Nei giorni scorsi, il “New York Times” aveva già accusato il governo Netanyahu di aver ottenuto con largo anticipo e deliberatamente ignorato i piani di Hamas in vista dell’attacco del 7 ottobre. Secondo il quotidiano, anche mentre l’esercito israeliano riceveva i piani di attacco di Hamas e gli analisti osservavano esercitazioni militari su larga scala effettuate dall’organizzazione islamista appena oltre il confine nella Striscia di Gaza, i pagamenti da Doha proseguivano con il beneplacito di Tel Aviv. Inoltre - affermano le fonti citate dal quotidiano - per molti anni il denaro sarebbe stato trasferito in presenza di agenti dell’intelligence israeliana. (segue) (Was)