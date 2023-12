Medio Oriente: “Nyt”, Netanyahu ha consentito per anni i finanziamenti del Qatar ad Hamas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle rivelazioni del quotidiano, un funzionario del governo del Qatar ha ribadito la natura esclusivamente umanitaria degli aiuti economici a Gaza. Una nota dell’ufficio di Netanyahu afferma che “diversi governi israeliani” hanno consentito l’afflusso di denaro nella Striscia “per ragioni umanitarie”, e “non per rafforzare Hamas”. Il quotidiano Usa ricorda però che nel dicembre 2012 Netanyahu disse al giornalista israeliano Dan Margalit che era importante “mantenere Hamas forte” per bilanciare il peso politico dell’Autorità nazionale palestinese in Cisgiordania. Secondo il giornalista, il primo ministro gli disse che avere due organizzazioni palestinesi rivali avrebbe ridotto la pressione su Israele per la creazione di uno Stato arabo palestinese. L’ufficio del primo ministro ha negato che il premier abbia mai pronunciato tali affermazioni; negli anni successivi, però, Netanyahu ha espresso concetti analoghi in pubblico, ad esempio di fronte alla Knesset. Secondo i critici del primo ministro, l’attacco del 7 ottobre è il risultato di una politica incentrata “sulla finzione che il problema (di Gaza) non esistesse”. (Was)