Usa-Cina: Washington valuta proposta per la notifica dei lanci di missili balistici

- Gli Stati Uniti stanno valutando una proposta che prevede lo scambio di notifiche di lancio di missili balistici con la Cina. Lo ha riferito al quotidiano “Nikkei” un alto funzionario del dipartimento di Stato, secondo cui la proposta è maturata dopo il vertice dello scorso novembre tra i leader dei due Paesi, Joe Biden e Xi Jinping, che in quell’occasione si sono confrontati anche in merito al controllo degli armamenti e alla non proliferazione. Il funzionario statunitense ha dichiarato che Washington spera di avviare colloqui sul controllo degli armamenti con la Cina all'inizio dell'anno prossimo. La notifica di lancio è una delle misure concrete oggetto di valutazione da parte del governo statunitense, ha detto il funzionario. (segue) (Was)