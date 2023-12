Usa-Cina: Washington valuta proposta per la notifica dei lanci di missili balistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ragione per cui la notifica di lancio è così importante è che (così) avremmo l'obbligo reciproco di chiarire cosa stiamo facendo", ha detto il funzionario. "Il fatto che la Cina abbia assunto un impegno analogo con la Russia dimostra che hanno compreso l'importanza della natura stabilizzante (di tale intesa)”, ha affermato il funzionario anonimo, che ha respinto l'affermazione della Cina secondo cui le due potenze devono instaurare un clima di maggiore fiducia reciproca prima di passare a iniziative più concrete. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero adottare misure iniziali di costruzione della fiducia, come la notifica di lancio, proprio per contribuire a creare tale clima, ha sostenuto il funzionario. (segue) (Was)