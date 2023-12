Usa-Cina: Washington valuta proposta per la notifica dei lanci di missili balistici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur evitando di fornire dettagli in merito alla proposta statunitense, il funzionario ha citato a modello un simile accordo bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti e la Russia, noto come Accordo sulla notifica di lancio di missili balistici. L'accordo, firmato nel 1988 durante la Guerra fredda, richiede a ciascun Paese di informare l'altro sui piani di lancio di missili strategici, come missili balistici intercontinentali (Icbm) e missili balistici lanciati da sottomarini (Slbm). Anche se i rapporti tra Washington e Mosca si sono gravemente deteriorati a causa della guerra in Ucraina, la Russia continua a inviare agli Stati Uniti una notifica preventiva dei propri test balistici, a dimostrazione dell'importanza attribuita anche dal Cremlino a evitare errori di calcolo e reazioni scomposte da parte delle maggiori potenze strategiche globali. (Was)