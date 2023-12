Ucraina: governatore di Mykolaiv, attacchi russi colpiscono impianti agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi russi lanciati questa notte contro la regione ucraina di Mykolaiv hanno causato diversi danni. E' quanto ha affermato su Telegram il governatore regionale di Mykolaiv, Vitalij Kim. In precedenza, l'Aeronautica militare ucraina ha riferito che la difesa aerea ha abbattuto 13 droni sul territorio della regione. In particolare, gli attacchi hanno danneggiato un'abitazione privata a Ochakiv. Inoltre, un incendio si è verificato nel distretto di Kutsurub presso un deposito con attrezzature agricole, così come in un deposito di uno stabilimento agricolo a Snihirivka. Stando al governatore regionale, non vi sarebbero vittime. (Kiu)