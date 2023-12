Crimea: Servizio sicurezza russo ha sventato 14 sabotaggi ucraini nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha sventato 14 attacchi terroristici ucraini in Crimea. E' quanto emerge da un rapporto dell'Fsb. I servizi speciali russi hanno neutralizzato "una vasta rete di agenti dei servizi speciali dell'Ucraina, creata sotto il controllo dei curatori occidentali", che avrebbe dovuto commettere attacchi terroristici e sabotaggi contro rappresentanti delle autorità locali, militari russi e impianti di energia e trasporti sulla penisola. "Inoltre, le autorità di sicurezza hanno sventato 14 sabotaggi e atti terroristici, tra cui le esplosioni in sei sezioni della ferrovia, due impianti di distribuzione del gas, tre sottostazioni elettriche e tre veicoli", si legge nel rapporto. Le autorità russe hanno anche rinvenuto 15 depositi preparati dai servizi segreti ucraini, sequestrando 37 ordigni esplosivi improvvisati e più di 200 chilogrammi di esplosivi. Infine, l'Fsb ha detto di aver arrestato 18 agenti e complici dei servizi segreti ucraini coinvolti nella commissione di cinque sabotaggi sul territorio della penisola. (Rum)